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Giriş Tarihi: 13.09.2026 18:12

Sivas’ta kaybolan Büşra bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 6 oldu

Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Eylül gecesi kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'yla ilgili arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta kaybolan Büşra bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 6 oldu
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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü'nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.B.'nin, yanında uyuyan 11 aylık bebeği B.B.'nin kaybolduğunu belirterek güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu belirtildi.

İhbarın ardından bölgeye Jandarma Komando ve Asayiş Timleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp bebeğin bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışmalarının iz takip köpekleri, yapay zekâ destekli dronelar ve vatandaşların katılımıyla havadan ve karadan aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.

AİLE FERTLERİNİN İFADELERİ İNCELENİYOR

Valilik açıklamasında, güvenlik güçlerince yürütülen tahkikat kapsamında yapılan incelemelerde aile fertlerinin çelişkili ifadeler verdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya bebeğin maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddiaların geniş kapsamlı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİVAS

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