Sivas’ta kaybolmuştu: Büşra bebek her yerde aranıyor! Anne ve baba dahil bir çok gözaltı...

HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR

Diğer yandan kayıp Büşra bebeğin bulunması için ekipler, yayla bölgesini karış karış tarıyor. Arama çalışmalarında yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA), iz takip ve kadavra köpekleri aktif olarak kullanılıyor. Ancak şu ana kadar arazide bebeğe ya da ona ait herhangi bir izine rastlanmadı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör