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Giriş Tarihi: 8.07.2026 00:50

Sivas’ta kayınbaba dehşeti: Damadını vurdu!

Sivas'ta meydana gelen aile vahşetinde kayınbaba ile damadı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kayınbaba damadını silahla yaraladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA Yaşam
Sivas’ta kayınbaba dehşeti: Damadını vurdu!
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Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kayınbaba C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda kayınbaba C.Ş., tabancayla damadı S.Ö.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan S.Ö., otomobiliyle olay yerinden uzaklaşarak Hacı Fevzi Baysoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine sığındı ve çevredekilerden yardım istedi.

Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Ö., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SİVAS #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Sivas’ta kayınbaba dehşeti: Damadını vurdu!
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