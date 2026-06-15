Sivas’ta kene kabusu! 3 çocuk babası Lokman Sönmez hayatını kaybetti: 1 hafta boyunca…





YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez'in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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