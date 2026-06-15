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Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:41

Sivas’ta kene kabusu! 3 çocuk babası Lokman Sönmez hayatını kaybetti: 1 hafta boyunca…

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen olay paniğe neden oldu. Hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e bir hafta boyunca tutunan kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden oldu. 52 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar…

AA Yaşam
Sivas’ta kene kabusu! 3 çocuk babası Lokman Sönmez hayatını kaybetti: 1 hafta boyunca…
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Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez'in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİVAS

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Sivas’ta kene kabusu! 3 çocuk babası Lokman Sönmez hayatını kaybetti: 1 hafta boyunca…
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