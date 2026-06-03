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Giriş Tarihi: 3.06.2026 10:48

Sivas'ta kene kabusu: Tatil için gitmişti! 31 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören 31 yaşındaki Havva Dursun, tüm müdahalelere rağmen hayatınnı kaybetti. İstanbul'dan memleketi Akıncılar'a tatile gelen 2 çocuk annesi kadının kene tutunması sonucu rahatsızlandığı bildirildi. Genç kadının cenazesi memleketinde toprağa verilecek.

AA Yaşam
Sivas’ta kene kabusu: Tatil için gitmişti! 31 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti
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İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun'a kene tutundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS

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Sivas'ta kene kabusu: Tatil için gitmişti! 31 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti
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