Sivas’ta kene kabusu: Tatil için gitmişti! 31 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör