Sivas’ta keneden 13’üncü ölüm

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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Aziz Kaya (32) hayatını kaybetti. Yıldızeli ilçesine bağlık Belcik köyünde çiftçilikle uğraşan evli iki çocuk babası Aziz Kaya'nın vücuduna 20 gün önce kene tutundu. Kaya bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından yüksek ateş, kusma gibi şikâyetlerle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Kaya, anestezi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaya hayatını kaybetti. Sivas ve Tokat'tan gelen hastalarla birlikte kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.