Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta keneden bir kişi öldü
Giriş Tarihi: 4.07.2026 11:43

Sivas’ta keneden bir kişi öldü

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu (60) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta keneden bir kişi öldü
  • ABONE OL

Tokat'ın Artova ilçesinde Poyrazalan köyünde yaşayan ve hayvancılık uğraşan Ali Kolcu'nun vücuduna kene yapıştı. Keneyi kaşırken yanlışlıkla kendisi çıkaran Kolcu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Burada durumu ağırlaşan Kolcu, 4 gün önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Anestezi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Kolcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolcu'nun cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SİVAS #TOKAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta keneden bir kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA