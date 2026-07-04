Sivas’ta keneden bir kişi öldü

Tokat'ın Artova ilçesinde Poyrazalan köyünde yaşayan ve hayvancılık uğraşan Ali Kolcu'nun vücuduna kene yapıştı. Keneyi kaşırken yanlışlıkla kendisi çıkaran Kolcu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Burada durumu ağırlaşan Kolcu, 4 gün önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Anestezi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Kolcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolcu'nun cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere köyüne götürüldü.