Sivas’ta keneden dördüncü ölüm

Sivas
'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Lokman Sönmez (52) hayatını kaybetti. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli, 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu. Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sönmez'in cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak köyünde toprağa verildi. Lokman Sönmez'in ölümüyle birlikte kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Daha önce Akıncılar ilçesinde yaşayan Havva Dursun (31), İlhan Cevahir (61) ve Hafik ilçesinde yaşayan Rıza Demir (55) keneden kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.