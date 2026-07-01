Sivas’ta korkunç kaza! Traktöre çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 06 AFN 378 plakalı otomobil, Altınyayla Kale Mahallesi ile Şarkışla yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen ve su borusu yüklü A.T. yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı.