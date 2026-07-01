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Giriş Tarihi: 1.07.2026 08:48 Son Güncelleme: 1.07.2026 09:18

Sivas’ta korkunç kaza! Traktöre çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Traktörün römorkuna çarpan otomobil adeta kağıt gibi parçalandı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, otomobilin hız göstergesinin 140 kilometrede takılı kalması dikkat çekti. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Sivas’ta korkunç kaza! Traktöre çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 06 AFN 378 plakalı otomobil, Altınyayla Kale Mahallesi ile Şarkışla yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen ve su borusu yüklü A.T. yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı.

ARAÇ KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araç adeta kağıt gibi parçalandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü A.T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan toplam 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan otomobilin hız göstergesinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİVAS #KAZA

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Sivas’ta korkunç kaza! Traktöre çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!
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