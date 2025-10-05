Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta korkutan kaza: LPG tankı yola fırladı! Çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 5.10.2025 15:29

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazada yerinden fırlayan LPG tankının patlamaması faciayı önledi.

İHA Yaşam
Sivas’ta korkutan kaza: LPG tankı yola fırladı! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan otomobil ile aynı istikamette giden araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki direğe çarparak parçalandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Araç hurdaya dönerken bagajındaki LPG tankı yerinden fırladı. Hortumları sayesinde araçla bağlantısı kesilmeyen tankın patlamaması faciayı önledi. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

