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Giriş Tarihi: 11.08.2026 01:39

Sivas’ta minibüs devrildi: 7 kişi yaralandı!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs devrildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Sivas’ta minibüs devrildi: 7 kişi yaralandı!
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Kaza, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Karaboğaz köyü mevkisinde meydana geldi. Zeki Bülbül (48) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Zeki Bülbül ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin (52), Eyüp (24), Murat (19), Sedef (49), Evin (12) ve Zehra Bülbül (22) yaralandı.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

#ERZİNCAN #SİVAS

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Sivas’ta minibüs devrildi: 7 kişi yaralandı!
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