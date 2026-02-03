Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Giriş Tarihi: 3.02.2026 10:57

Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesin Kargın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ateş idaresindeki Güneykaya Beldesindeki Şehit Sinan Göktaş Anadolu Lisesi ile Güneykaya İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servisi kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada servis şoförü ile birlikte 13 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz