Sivas’ta öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesin Kargın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ateş idaresindeki Güneykaya Beldesindeki Şehit Sinan Göktaş Anadolu Lisesi ile Güneykaya İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servisi kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada servis şoförü ile birlikte 13 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.