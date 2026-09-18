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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:14

Sivas'ta öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı! 16 yaralı

Sivas'ta öğrenci servisi ile polis ekip otosunun çarpışması sonucu 16 kişi hafif yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit Yaşam
Sivas’ta öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı! 16 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Dört Eylül Mahallesi üzerinde meydana geldi. C.G. (32) yönetimindeki öğrenci servisi, Dört Eylül Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis ekip otosuyla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 13 öğrenci ile 3 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de hastanelere giderek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada yaralanan 13 öğrenci ve 3 polis memuru, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SİVAS

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Sivas'ta öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı! 16 yaralı
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