Sivas’ta öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı! 16 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Dört Eylül Mahallesi üzerinde meydana geldi. C.G. (32) yönetimindeki öğrenci servisi, Dört Eylül Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis ekip otosuyla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 13 öğrenci ile 3 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.