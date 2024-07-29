Sivas’ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas- Ankara kara yolu Direkli- Bedirli kavşağında saat 14.00 sıralarında kaza meydana geldi. Ankara yoluna dönüş yapmak isteyen H.Ö. (69) idaresindeki 34 PB 8324 plakalı otomobil Sivas istikametine giden E.Ö (52) yönetimindeki 26 E 1421 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan S.Ö. (66) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan S.Ö. (69) ve E.Ö. (58) ağır yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen S.Ö.'nün cenazesi ise Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.