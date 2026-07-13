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Giriş Tarihi: 13.07.2026 00:08

Sivas’ta otomobil karşı şeride geçerek takla attı! 1’i ağır, 3 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta otomobil karşı şeride geçerek takla attı! 1’i ağır, 3 yaralı
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Adliye Kavşağı yakınında meydana geldi. E.Y. (19) idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan B.K. (17) ve E.P. (18) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİVAS

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Sivas’ta otomobil karşı şeride geçerek takla attı! 1’i ağır, 3 yaralı
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