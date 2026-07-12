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Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:50

Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkinde meydana geldi. Uğur Akyar (46) idaresindeki 06 BIM 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Demet (24) ve Taha Akyar (16) yaralandı. Derya Kaya Akyar (31) ise olay yerine yaşamını yitirdi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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