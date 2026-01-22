Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Giriş Tarihi: 22.01.2026 10:32

Sivas’ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Sivas’ta yolun karşısına geçmek isteyen Halil Coşkun (50) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta otomobilin çarptığı yaya öldü
  • ABONE OL

Kaza, Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas İl Özel İdaresinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan Halil Coşkun'a yolun karşısına geçmek isterken A.T. idaresindeki otomobil çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil Coşkun, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücüsü A.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta otomobilin çarptığı yaya öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz