Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. C.G (75) yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Ahmet Serttaş (80) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza da Ahmet Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü C.G. ise ağır yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Serttaş'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.