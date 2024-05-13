Sivas’ta ’sahte engelli raporu’ operasyonu: 12 gözaltı, 170 şüpheli hakkında adli işlem!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli sağlık kurulu raporlarının sahte olarak düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin, sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları, çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları ve kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları belirlendi.