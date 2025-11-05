Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle 108 bin TL'lik zarar verdiler!
Giriş Tarihi: 5.11.2025 11:51

Sivas'ta sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle 108 bin TL'lik zarar verdiler!

Sivas Divriği'de başıboş sokak köpekleri, park halindeki otomobilin tamponunu parçaladı. 108 bin TL'lik hasar oluşan otomobil sahibi ilçe belediyesinden şikayetçi oldu. Akılalmaz görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobilini site önüne park eden vatandaş, sabah aracına binmek isteyerken kötü bir sürprizle karşılaştı. Otomobilinin far, tampon ve çamurluk aksamlarının parçalandığını gördü. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde ise akıl almaz gerçekle yüzleşti. Aracının sokak köpekleri tarafından parçalandığını tespit etti.

OTOMOBİL SAHİBİ BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gece saatlerinde site etrafında dolaşan 4 başıboş köpeğin otomobiline zarar verdiğini gören kişi, o anları kayıt altına aldı. Başıboş sokak köpeklerinin otomobile 108 bin TL'lik zarara neden olduğunu öğrenen vatandaş, Divriği Belediyesi'nden şikayetçi oldu. Öte yandan aynı başıboş köpeklerin farklı bir otomobile daha zarar verdiği iddia edildi.

