Sivas’ta sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle 108 bin TL’lik zarar verdiler!

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobilini site önüne park eden vatandaş, sabah aracına binmek isteyerken kötü bir sürprizle karşılaştı. Otomobilinin far, tampon ve çamurluk aksamlarının parçalandığını gördü. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde ise akıl almaz gerçekle yüzleşti. Aracının sokak köpekleri tarafından parçalandığını tespit etti.