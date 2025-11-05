Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle otomobile 108 bin TL'lik zarar verdiler! | Video
05.11.2025 | 11:43
Divriği'de başıboş sokak köpekleri, park halindeki otomobilin tamponunu parçaladı, 108 bin TL'lik hasar oluşan otomobil sahibi ilçe belediyesinden şikayetçi oldu.
OTOMOBİL SAHİBİ CHP'Lİ İLÇE BELEDİYESİNDEN ŞİKâYETÇİ OLDU
Gece saatlerinde site etrafında dolaşan 4 başıboş köpeğin otomobiline zarar verdiğini gören kişi, o anları kayıt altına aldı. Başıboş sokak köpeklerinin otomobile 108 bin TL'lik zarara neden olduğunu öğrenen vatandaş, Divriği Belediyesi'nden şikayetçi oldu. Öte yandan aynı başıboş köpeklerin farklı bir otomobile daha zarar verdiği iddia edildi.
