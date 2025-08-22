Sivas’ta su borusu patladı cadde göle döndü

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında kısa süre önce çalışma yapılan ana hat su borusunda akşam saatlerinde patlama yaşandı. Patlama nedeniyle cadde göle döndü. Tonlarca su caddeden nehir gibi aktı. Caddede tedbir amaçlı güvenlik önlemi alınırken araç trafiğine kapatıldı.

PATLAYAN BORUNUN ONARIMI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cadde üzerindeki bazı dükkanların içerisi ve binaların bodrum katlarını su bastı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri binaların bodrum katındaki suları tahliye etti. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı.

"BİZİM BİNAMIZI ÜÇÜNCÜ SEFER SU BASIYOR"

Yaşadığı apartmanın bodrum katını su basan Yusuf Berk, "Bizim binamızı üçüncü sefer su basıyor. Borular patladı dükkan ve binanın bodrum katı yine su doldu. Daha önce söyledik bu yolu yükselttiler, kaldırımlar aşağıda kaldı. Bunu bir türlü çözmediler Yine patladı. Yarın bir gün yine patlar" dedi.