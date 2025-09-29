Sivas’ta termik santralde yangın

Kangal ilçesinde Hamal köyünde kömürden elektrik üretimi yapılan termik santralin bacasında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve bacayı saran yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri büyük bir mücadele verdi. Yangınla birlikte santralde bulunan tüm işçiler kısa sürede tahliye edildi.

Sivas merkez ve çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saat süren çalışma ile söndürüldü. Ekipler tedbir amaçlı uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, santralde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.