Sivas’ta tipide araçlar mahsur kaldı: Kurtarma operasyonu düzenlendi!

Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesi Kiremitli köy yolunda bazı araçlar mahsur kaldı.

ARAÇLAR KURTARILDI

Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Köy yolunun kardan temizlenmesiyle araçlar bulundukları yerden çıkarılarak, yollarına devam etmesi sağlandı.