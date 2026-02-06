Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta tipide araçlar mahsur kaldı: Kurtarma operasyonu düzenlendi!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 16:22

Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yıldızeli ilçesi Kiremitli köy yolunda araçlarında mahsur kalanlar, özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

DHA
Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesi Kiremitli köy yolunda bazı araçlar mahsur kaldı.

ARAÇLAR KURTARILDI

Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Köy yolunun kardan temizlenmesiyle araçlar bulundukları yerden çıkarılarak, yollarına devam etmesi sağlandı.

