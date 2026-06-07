Sivas’ta üzerine yıldırım düşen çoban öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çat köyünde meydana geldi. Arazide çobanlık yapan Kurban Bayır'ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Düşen yıldırımın etkisiyle fenalaşan Bayır için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yakınları tarafından yardım istendi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayır'ın cenazesi otopsi için Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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