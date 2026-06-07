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Giriş Tarihi: 7.06.2026 11:38

Sivas’ta üzerine yıldırım düşen çoban öldü

Sivas’ın Kangal ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çobanlık yapan Kurban Bayır (49) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta üzerine yıldırım düşen çoban öldü
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çat köyünde meydana geldi. Arazide çobanlık yapan Kurban Bayır'ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Düşen yıldırımın etkisiyle fenalaşan Bayır için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yakınları tarafından yardım istendi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayır'ın cenazesi otopsi için Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta üzerine yıldırım düşen çoban öldü
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