Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta zincirleme kaza: Buzlanma meydana gelen yolda duramadılar! 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 8.01.2026 11:43

Sivas'ta yoldaki buzlanma nedeniyle 3 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Feci kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Budaklı köyü yakınlarında Demirağ Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Organize sanayi bölgesi yönüne giden Tolga Elbay (25) yönetimindeki TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle makaslama yaptı. Arkasından gelen iş insanı Ahmet Yasak (65) yönetimindeki cip de TIR'a arkadan çarptı. Aynı yöne seyir halinde olan Vasıf Erten Bayur (60) yönetimindeki otomobil de öndeki kazayı fark edince buzlu zemin nedeniyle duramayarak manevra yapınca, yoldan çıkıp sağdaki şarampole yuvarlandı.

İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada TIR'a çarpan araçta sıkışan iş insanı Ahmet Yasak hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Vasıf Ertan Bayur ile yanındaki Cengiz Çokgezer (61) ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çokgezer'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

YOLDA TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Ahmet Yasak'ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası araçtan çıkarılarak otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yoğun buzlanma olduğu görülen yolda Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

