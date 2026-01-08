Sivas’ta zincirleme kazada iş adamı öldü

Kaza sabah saatlerinde Sivas- Kayseri kara yolu Budaklı köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Yasak (65) yönetimindeki otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle T.E. (25) idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı. V.E.B. (60) yönetimindeki otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücünün manevra yapması üzerine şarampole devrildi. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Yasak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta bulunan C.Ç. (61) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.