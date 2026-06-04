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Giriş Tarihi: 4.06.2026 14:00

Siverek merkezli uyuşturucu operasyonu: 73 zanlı tutuklandı!

Şanlıurfa Siverek merkezli 4 ilde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 73 şüpheli tutuklanırken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Siverek merkezli uyuşturucu operasyonu: 73 zanlı tutuklandı!
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Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Şanlıurfa'nın Siverek, Aydın'ın Nazilli, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

73 GÖZALTI

Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda metanfetamin, ekstazi, kokain, esrar ve sentetik ecza ilaçları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirdi. Operasyonun, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA #SİVEREK

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Siverek merkezli uyuşturucu operasyonu: 73 zanlı tutuklandı!
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