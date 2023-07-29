Siverek’te 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karakoyun Mahallesi, yeni sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda 2 kişinin silahla vurulmuş olduğunu ihbarını alan Jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Olayın olduğu işyerinde yapılan incelemede Berat Kılıç'ın av tüfeğiyle başından vurulmuş, abisi Musa Kılıç ise aynı tüfekle işyeri önünde başına bir el ateş edilerek vurulduğu tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 kardeşinde olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Jandarma, olay yerinde yaptığı ilk incelemede, olayın intihar olma olasılığının yüksek olduğu değerlendirilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden 2 kardeşin cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi Morgunu kaldırıldı.