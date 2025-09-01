Siverek’te alacak-verecek kavgası! Eniştesini öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi 54. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buğdaycı ile kayını M.B. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Sabah saatlerinde Mehmet Buğdaycı'nın evine giden M.B. arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sırada M.B. belindeki tabancayla eniştesi Mehmet Buğdaycı'ya ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde bulunan Buğdaycı'nın eşi ve 3 çocuğu büyük korku yaşadı. Mehmet Buğdaycı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı M.B.'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.