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Giriş Tarihi: 24.09.2026 19:20 Son Güncelleme: 24.09.2026 19:25

Siverek'te araç refüje çarptı: 1 kişi öldü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çıkan araçta yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İHA
Siverek’te araç refüje çarptı: 1 kişi öldü, 1 yaralı
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Kaza, Siverek ilçesi Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde, Şanlıurfa-Siverek karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. K (19) yönetimindeki 09 DJ 010 plakalı araç, Siverek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki refüje çıktı.


Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Saadet Kızıoğlu (52) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Saadet Kızıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

#SİVEREK #ŞANLIURFA

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Siverek'te araç refüje çarptı: 1 kişi öldü, 1 yaralı
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