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Giriş Tarihi: 23.12.2024 23:21 Son Güncelleme: 23.12.2024 23:26

Siverek’te aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda, kaza yaşandı. M.E.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime Ayverdi'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Halime Ayverdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siverek’te aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti
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