Siverek’te iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Siverek- Kahta-Adıyaman kara yolunun 35. kilometresinde Nissibi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Kazada Ramazan Bozkoyun yönetimindeki kamyon ile Şeref Sel yönetimindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza yerine çok sayıda 112 acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonda sıkışan Kamyon sürücüsü Ramazan Bozkoyun itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı sürücü Şeref Sel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken ekipler kaza yapan araçları kaldırmak amacıyla çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.