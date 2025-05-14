Siverek’te öğrenci servisi TIR’a çarptı: 9 yaralı

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan A.A. yönetimindeki çekici ile R.Ç. idaresindeki öğrenci servisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü ile birlikte serviste bulunan 8 öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.