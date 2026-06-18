Sivrisinekler neden bazı kişileri daha fazla ısırıyor

Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Rusya merkezli Sputnik ajansındaki haberde "Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil; vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler" denildi. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. DIŞ HABERLER