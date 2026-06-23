Sivrisinekleri evden kaçıran doğal formül: Tuvalet kağıdına o yağı damlatın! Tek bir tane bile girmeyecek

TUVALET KAĞIDIYLA UÇUCU YAĞ MUCİZESİ

Sivrisineklerin nefret ettiği bu aromatik bileşikler, odanın içinde görünmez bir koruma kalkanı oluşturuyor. Böylece hem cebinizi yakacak harcamalardan kurtuluyorsunuz hem de evinizde kimyasal sprey solumak zorunda kalmıyorsunuz.

Uzmanlar ve deneyenler tarafından en çok tavsiye edilen bitkisel özlerin başında limon otu (citronella), lavanta ve limonlu okaliptüs geliyor. Bu keskin kokular sineklerin yön duygusunu bozarak yaşam alanlarınıza yaklaşmasını engelliyor.