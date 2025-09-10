Siyah zeytin, hem lezzeti hem de sağlıklı yapısıyla sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Tuzlu ve aromatik tadı sayesinde kahvaltılarda, salatalarda veya mezelerde keyifle tüketilebilir. Ayrıca evde kurulan zeytinler, katkı maddesi içermediği için sağlıklı beslenmeye katkıda bulunur. Siyah zeytini evde kurmak, hem kontrollü bir şekilde tuz oranını ayarlamanıza hem de zeytinin doğal aromasını korumanıza imkân tanır. Siyah zeytin nasıl kurulur, 3 ve 5 kiloluk siyah zeytin evde nasıl kurulur gibi sorular pratik çözümler sağlar.

SİYAH ZEYTİN NASIL KURULUR?

Siyah zeytin kurmak için öncelikle olgun ve sağlam zeytinler seçilip yıkanır. Acılığını gidermek için tuzlu suda yaklaşık 7–10 gün bekletilir ve her gün suyu değiştirilir. Ardından temizlenen zeytinler, güneşte veya serin ve havadar bir ortamda tamamen kurutulur. Kuruyan zeytinler, cam kavanozlara konup üzerine zeytinyağı eklenerek saklanabilir; istenirse sarımsak, kekik veya limon gibi baharatlarla aroma katılabilir. Bu yöntemle lezzetli ve uzun ömürlü siyah zeytin elde edilir.

3 VE 5 KİLOLUK SİYAH ZEYTİN EVDE NASIL KURULUR?

Malzemeler;

3 veya 5 kg siyah zeytin

1 litre su

100-150 g kaya tuzu (her litre su için)

1 çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı)

Cam veya plastik kavanoz/bidon (3 veya 5 kg zeytin kapasitesinde)

Yapılışı;

Evde 3 veya 5 kiloluk siyah zeytin kurmak için önce zeytinleri iyice yıkayıp saplarını temizleyin ve acılığını almak için hafifçe kırarak veya ezerek tuzlu suda 10–15 gün bekletin. Bu süreçte hazırladığınız tuzlu suyun zeytinlerin üzerini tamamen kapladığından emin olun. Zeytinler acılıktan çıktıktan sonra isteğe bağlı olarak üzerine biraz zeytinyağı ekleyip tatlandırabilir ve serin, karanlık bir yerde saklayabilirsiniz; böylece zeytinler uzun süre dayanır ve lezzetli bir şekilde tüketilebilir.