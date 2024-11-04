Siyam ikizlerini bu kez mutluluk ayırdı

Tekstil firmasında çalışan Hasan ve Kezban Alkan çiftinin Seda Nur ve Sema Nur adını verdikleri çocukları 22 Temmuz 1999'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde göğüsten göbeğe kadar yapışık halde doğdu. 5 kilo olan bebekler, doğumdan sonra 11 ay hastanede yaşadı. İkizler, 10 saat 45 dakika süren ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. Türk tıp literatürüne ilk başarılı yapışık ikiz ayırma ameliyatı olarak geçen operasyon, dünya ve Avrupa çocuk cerrahisi kongrelerinde bildiri olarak sunuldu.Sabah'ın yakından takip ettiği ikizler doğduklarında yapışık olsalar da yıllar içinde hayatın içinde farklı alanlara savruldular. İlk ayrılığı lise yıllarında yaşadılar. Seda Nur Anadolu Lisesi'ne, Sema Nur ise meslek lisesine gitmeyi tercih etti. Üniversite sınavında hayat bir kez daha yollarını ayırdı. Seda Nur, çok istediği ve hayalini kurduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Sema Nur ise çocuk gelişimi üzerine meslek eğitimi aldı. Okulları ve hayalleri ayrı olsa da aynı evi paylaştılar ve 25 yıl hep yan yanaydılar. Önceki gece düğünü olan Seda Nur, üniversitede tanıştığı Emirhan Sadıkoğlu ile hayatını birleştirdi. İkisi de tarih öğretmenliği okumuştu. Düğünde duygu dolu anlar yaşandı. İkizi Sema Nur, kardeşinden bu kez ayrılırken hem hüzünlü hem de mutluydu ve gözyaşlarına hâkim olamadı.SEDA NUR: Nasıl yapışık doğmuşuz? Hayal bile edemiyorum. Fotoğraflarımıza bakınca, 'Nasıl zor, nasıl stresli görünüyor' diyorum. Birbirimizsiz hiç duramazdık. Hatta uzaktan bile olsa ne hissettiğimizi anlardık. Onun canı yansa benim canım yanardı. O ağlasa ben de ağlardım. Şimdi evleniyorum ama kardeşimle hep bir bağımız olacak.SEMA NUR: O üzülse ben kilometrelerce öteden hissediyorum. Kardeşime mutluluklar dilerim ama bir yanım da çok hüzünlü. Biz böyle hiç ayrılmadık. O hep benim yanımdaydı, ilk defa kardeşimle ayrı bir hayatı yaşayacağız.ANNE KEZBAN ALKAN: Kızlarımın yapışık olarak doğduklarını hayal bile edemiyor. Şimdi Seda Nur gelin olup yuvadan uçtu. Hem ağladık hem kızımızı gelin ettik. Ama gözyaşlarımız mutluluktan. Onlar mutlu olsunlar da bu bize yeter.