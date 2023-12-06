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Giriş Tarihi: 6.12.2023 14:01

Siyonist İsrail Lübnan'ı vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla vurdu.

AA
Siyonist İsrail Lübnan’ı vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere ve sivillere ait evlere yönelik topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi.

İsrail tarafından fırlatılan top mermilerinin bazılarının Ayta eş-Şaab beldesindeki bazı evlere isabet ettiği kaydedildi.

İsrail'in Biranit askeri noktasında konuşlu "Merkava" tipi tank ile Lübnan topraklarında yer alan evlere yönelik 3 top atışı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ayrıca Lübnan'ın yine sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesi çevresinin de topçu atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

Saldırıların hedefi olan evlerin daha önce tahliye edildiği ve can kaybı olmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.

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Siyonist İsrail Lübnan'ı vurdu
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