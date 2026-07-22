Sızma zeytinyağı beyni güçlendiriyor

İspanya'da yapılan yeni bir araştırma, sızma zeytinyağının yaşlanmayla birlikte görülen bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu. İki yıllık çalışmada, sızma zeytinyağı tüketen bireylerin hafıza ve düşünme becerilerinin, rafine zeytinyağı kullananlara göre daha iyi olduğu gözlendi. Bu kişilerin bağırsak bakterilerinin daha çeşitli olduğu ve bazı faydalı bakteri türlerinin bilişsel performansla ilişkili olduğu tespit edildi. Bunun nedeninin sızma zeytinyağının polifenoller açısından zengin olması olduğu ifade edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör