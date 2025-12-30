Skandal heykel davasında karar: Sanıklara 3 yıl hapis cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen skandal heykelle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi (halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik) kapsamında soruşturma başlatılmış, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yaptığı ve sergilenmesinde görev aldığı belirlenen Murat Katfar (45) ile A.E.I. (34) yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞLARDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Murat Katfar ve A.E.I., "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MAHKEMEDEN 3 YIL HAPİS

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Engin Bedir, sanıklar Murat Katfar ile A.E.I.'yi "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan üst sınırdan 3'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.