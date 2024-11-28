Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. karşılaşmalarına çıkacak Türk takımları sıralamada yükselmek ve UEFA ülke puanına katkıda bulunmak için sahada olacak. Fenerbahçe'nin deplasman sınavı olacak Slavia Prag maçı şifresiz olarak takip edilecek. 8 maç oynayacak takımlar son şanslarını değerlendiriyor. İşte, Slavia Prag-Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı!