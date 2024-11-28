Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. karşılaşmalarına çıkacak Türk takımları sıralamada yükselmek ve UEFA ülke puanına katkıda bulunmak için sahada olacak. Fenerbahçe'nin deplasman sınavı olacak Slavia Prag maçı şifresiz olarak takip edilecek. 8 maç oynayacak takımlar son şanslarını değerlendiriyor. İşte, Slavia Prag-Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı!
UEFA AVRUPA LİGİ 5. KARŞILAŞMADA!
UEFA Avrupa Ligi yeni formatına göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turunda olacak. 9 ve 24 arasında yer alanlar ise son 16 çıkışı için play-off oynayacak.
5. karşılaşmalarına çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı bugün oynanıyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Osayi-Samuel, Samet, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Dzeko, En-Nesyri, Saint-Maximin
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Ogbu, Zafeiris, Diouf, Dorley, Doudera, Chytil, Provod, Chory
HEDEF 3 PUAN
21 sırada yer alan Fenerbahçe son oynadığı AZ Alkmaar maçından mağlubiyetle ayrıldı. İki beraberlik ve bir galibiyetle 5 puan toplayan sarı lacivertlilerin Slavia Prag deplasmanında hedefi 3 puan olacak.