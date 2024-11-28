Haberler Yaşam Haberleri Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:42

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Slavia Prag deplasmanına konuk oluyor. Tabloda yükselişe ihtiyacı olan sarı lacivertli takım Avrupa Ligi hanesine bu zamana kadar 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yazdırdı. 5 puanla 21 sırada yer alan Fenerbahçe'nin 3 puan hedefinde olacağı bilniyor. Jose Mourinho yönetimindeki ekibin kalan maçlarda puan kaybetmemesi gerekiyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, muhtemel 11'ler...

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. karşılaşmalarına çıkacak Türk takımları sıralamada yükselmek ve UEFA ülke puanına katkıda bulunmak için sahada olacak. Fenerbahçe'nin deplasman sınavı olacak Slavia Prag maçı şifresiz olarak takip edilecek. 8 maç oynayacak takımlar son şanslarını değerlendiriyor. İşte, Slavia Prag-Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı!

UEFA AVRUPA LİGİ 5. KARŞILAŞMADA!

UEFA Avrupa Ligi yeni formatına göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turunda olacak. 9 ve 24 arasında yer alanlar ise son 16 çıkışı için play-off oynayacak.

5. karşılaşmalarına çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı bugün oynanıyor.

SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. maçına çıkacak Fenerbahçe Slavia Prag ile karşılaşıyor. Slavia Prag Fenerbahçe maçı 28 Kasım Perşembe (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Osayi-Samuel, Samet, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Dzeko, En-Nesyri, Saint-Maximin

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Ogbu, Zafeiris, Diouf, Dorley, Doudera, Chytil, Provod, Chory

HEDEF 3 PUAN

21 sırada yer alan Fenerbahçe son oynadığı AZ Alkmaar maçından mağlubiyetle ayrıldı. İki beraberlik ve bir galibiyetle 5 puan toplayan sarı lacivertlilerin Slavia Prag deplasmanında hedefi 3 puan olacak.

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Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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