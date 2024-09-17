SMA değil Bekir bebek kazandı

Şanlıurfa'da yaşayan Hatice ve Aziz Uçar çifti, Şubat 2022'de çocukları Bekir'i kucaklarına aldı. Ancak aile, bir süre sonra küçük Bekir'in hareketlerinde değişiklikler fark edince doktora başvurdu. Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kontroller sonucunda Bekir'e henüz 8 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Bekir'in tedavi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Tedavi için gereken 1 milyon 820 bin dolar halkın desteği ile toplandı. Büyük mutluluk yaşayan aile, çocukları için meydanda balon uçurdu. Küçük Bekir, annesinin kucağında ambulansla alana getirilirken, yüzlerce vatandaş ailenin bu mutluluğuna ortak olup mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Çok mutlu olduklarını ifade eden aile, "Çok zor zamanlardan geçtik. Ama SMA değil oğlumuz kazandı. Bu zaman içerisinde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa başaramazdık. Darısı diğer yardım bekleyen çocuklarımızın başına" dedi. Uçar ailesi, Türkiye'deki işlemlerin ardından tedavi için Dubai'ye gidecek.