SMA değil, Miray bebek kazansın

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 60 günlük Miray Rengin, SMA Tip 1 hastalığıyla savaş veriyor. Henüz 1 haftalıkken hastalığı tespit edilen Miray bebek için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Ailesi, yurt dışında uygulanacak gen tedavisi için gerekli olan 1 milyon 870 bin doların toplanması adına destek bekliyor.Gamze (26) ve Gürkan Rengin (29) çiftinin ilk çocuğu olan Miray bebek, 10 Aralık 2024'te 35 haftalık prematüre olarak dünyaya geldi. Doğum kilosu 1 kilo 940 gram olan Miray, bir hafta kuvözde kaldı. Ancak topuk kanı testinde SMA Tip 1 teşhisi konulmasıyla aile büyük bir şok yaşadı.Anne Gamze Rengin, teşhis sonrası zor günler geçirdiklerini belirterek, "Dünyamız başımıza yıkıldı. Miray'ın iyileşebilmesi için şu anda devletimizin karşıladığı bir ilaç var ama bu kesin bir çözüm değil. Onu kurtarabilmek için yurt dışında uygulanan gen tedavisine ihtiyacımız var" dedi.Aile, SMA hastalığına karşı yurt dışında uygulanan gen tedavisini alabilmesi için 1 milyon 870 bin dolara ihtiyaç duyuyor. 31 Ocak'ta başlatılan valilik onaylı kampanya, şu anda yalnızca %2 seviyesine ulaştı. Miray bebek, Türkiye'nin en küçük SMA'lı bebeği olarak kayıtlarda yer alıyor.