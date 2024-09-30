SMA hastası Yiğit tedavi olacak

Mersin'de bugüne kadar 2 kez kalbi duran, Kovid-19'u atlatan ve sedyeyle taşınırken kalçası kırılan SMA hastası 7 yaşındaki Yiğit Aras'ın tedavisi için gereken para toplandı. Yiğit Aras'a henüz 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Bunun üzerine ailesi 1 milyon 820 bin dolalık tedavi masrafını karşılayabilmek için için alilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanya devam ederken Yiğit Aras birçok olumsuzlukla karşılaştı. Bu süreçte iki kez kalbi duran, Kovid-19'u atlatan ve sedye ile taşınırken kalçası kırılan Yiğit, bunlara rağmen hayata sımsıkı sarıldı. Yiğit'i hayatta tutabilmek için mücadele veren ailesi sonunda mutlu sona ulaştı. Kampanyada tedavi için gereken para toplandı. Büyük sevinç yaşayan aile, çocuklarının tedavi ettirebilecekleri için çok mutlu oldukklarını söyledi.