SMA tedavisi gören Yasmin Elif hayatını kaybetti! Özel hastane hakkında şok suçlama!





'NORMAL ÖLÜM' YAZDILAR

Yasmin Elif'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından soruşturma başlatılırken özel hastane, dün ölüm raporuna 'Normal ölüm' yazdı ve aileye 'İmzalamazsanız cenazesini teslim etmeyiz' dedi. Aile ise raporu imzalayıp evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürüp otopsi yaptırmak istedi. Taraflar arasında anlaşmazlık sürerken aile, avukatları aracılığıyla durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesinin ardından Yasmin Elif'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Yasmin Elif'in cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.



"HERKES 1 LİRA, 10 LİRA, 100 LİRA PARA VERDİ VE EVLADIMI TEDAVİ ETTİRDİK

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan anne Hilal Salman, "SMA hastası kızım için yardım kampanyası başlattık ve 1 milyon 820 bin dolar topladık. Dubai'ye götürdük ve tedavi oldu. Çok güzel gelişmeler gösteriyordu kızım. Yasmin Elif'te sadece bizim değil bütün herkesin emeği var. Herkes 1 lira, 10 lira, 100 lira para verdi ve evladımı tedavi ettirdik. Biz onun hakkını bırakmak istemiyoruz. Bir anne olarak soruşturma izninin çıkması için yalvarıyorum. Soruşturma izni çıksın ve aklımızdaki soruların cevabı bulunsun "dedi.