SMA tip 1 hastası minik Uras için ailesi Türkiye’yi dolaşıyor

Minik Uras'ın hayata tutunabilmesi için gereken tedavi bedelinin 1 milyon 817 bin dolar olduğunu belirten anne Gonca Çelik, kampanyanın şu ana kadar yüzde 41 seviyesine ulaştığını ancak zamanın Uras'ın aleyhine işlediğini söyledi.

SMA SİNSİ İLERLİYOR

Anne Gonca Çelik, SMA'nın sinsi ve hızlı ilerleyen bir hastalık olduğunu belirterek; "Uras şu anda 5,5 aylık. Maalesef kas kayıpları başladı. Özellikle sağ kol ve sağ bacakta güçsüzlük artıyor. Doktorlarımız, 6 aydan sonra kas kayıplarının çok daha hızlanacağını söylüyor. Zaman bizim için en büyük düşman" dedi.

ANNE BAŞUCUNDA, BABA YOLLARDA

Belediyede çalışan aile, kampanyayı sürdürebilmek için büyük bir fedakârlık gösteriyor. Anne Gonca Çelik, bebeğinin başından ayrılamazken, baba Hüseyin Çelik ise Anadolu'nun birçok ilini gezerek destek toplamaya çalışıyor. Enfeksiyon riski nedeniyle oğlunun başından ayrılamadığını belirten Anne Gonca Çelik; "Oğlum enfeksiyon aldığı anda, bu parayı toplasak bile ilacı alamama riskimiz var. Anne olarak onu bırakıp başka bir şehre gidemiyorum. Bu yüzden eşim yollarda, ben Uras'ın başucundayım. Eşim Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu'da bağış kampanyası yaptı. Şimdi ise Kocaeli'nde okulları gezerek zarf dağıtıyor. Buradan da Kırklareli'ne daha sonra ise Karabük Adapazarı'nda giderek bağış toplayacak" dedi.

İSTANBUL ŞARTLARINDA KAMPANYA ZOR

İstanbul'da yardım kampanyası yürütmenin oldukça zorlaştığını belirten Gonca Çelik; "Okullarda zarf dağıtımının yasaklanması ve stant açma izinlerinin sınırlı olması nedeniyle kampanyayı kermesler, gönüllü destekleri ve sosyal medya canlı yayınlarıyla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Gönüllülerimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Ama İstanbul'da sesimizi duyurmak her geçen gün daha da zorlaşıyor" diye konuştu.

"OYUNCAK DEĞİL, İLAÇ PARASI"

Anne baba olarak tek isteklerinin Uras'ın sağlıklı bir şekilde yaşamasını istediklerini belirten Gonca Çelik; "Biz kimseden oyuncak, şeker ya da başka bir şey istemiyoruz. Biz sadece ilaç parası istiyoruz. Her anne baba gibi evladımızın nefes almasını, koşup oynamasını, yaşıtları gibi büyümesini istiyoruz. Bir çocuğun geleceğine umut olmak isteyen herkesten destek bekliyoruz" dedi.