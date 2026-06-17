SMA’lı Afra Sıla için zaman daralıyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 9 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA)Tip-1 teşhisi konulan ve valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılan 8 aylık Afra Sıla Koç için zaman daralıyor. Kamil ve Ayşegül Koç'un çocukları Afra Sıla'ya henüz 9 günlükken SMA-1 teşhisi konuldu. Afra Sıla'nın tedavisi için 13 Kasım'da Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyada bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 815 bin dolar tutan tedavi giderlerinin ancak yüzde 39'u toplanabildi. Afra Sıla'nın Dubai'deki tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için 1 milyon 115 bin dolar daha gerekiyor. Anne Ayşegül Koç, çok zor günler geçirdiklerini ve kızının 3 makineye bağlı olarak hayata tutunmaya çalıştığını belirterek, "Evladımı kaybetmek istemiyorum. Maalesef hastalık kampanyadan daha hızlı ilerliyor" dedi.