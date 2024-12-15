SMA’lı Alparslan bebeğe kermesli destek

Erzincan'da görev yapan asker bir baba öğretmen bir annenin tek çocukları olan 6 aylık SMA Tip 1 hastası Alparslan bebek için dernek ve vakıflar tarafından yardım amaçlı kermes düzenleniyor. Erzincan barosuna üye avukatlar da Erzincan Barosu Başkanlığı, Erzincan Barosu Genç Avukatlar Meclisi ve Erzincan Barosu Kadın Hakları Komisyonunun öncülüğünde, ailelerinin katkılarıyla hazırlanan çeşitli el yapımı ürünler ve yiyecekle kermes düzenledi. Bir AVM'de düzenlenen ve "Birlikte Güçlü, Birlikte Umutlu Olalım" kermesi ailenin umutlarının artmasına katkı sağlarken, vatandaşlar Alparslan Bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması için destek olmaya devam edeceklerini belirtti.