SMA’lı bebeğin adıyla dolandırıcılık

Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Asenat'ın fotoğrafları olan kumbara ile Taksim İstiklal Caddesi'nde gezen bir kişi görüldü. Durum Asenat'ın İstanbul'da kampanyasına gönüllü olarak destek veren Yunus Aslan'a haber verildi.

Dolandırıcının yanına gelen Aslan, o kişiye birkaç soru sordu ancak soruların hiçbirine doğru cevap alamadı. Ailenin tanımadığı ve sahte bağış toplayan dolandırıcı polise teslim edildi. Baba Melik Münas yaşananları SABAH'a anlattı.

TEDAVİ PARASI TOPLADI ANCAK AİLENİN HABERİ YOK

Baba Melik Münas yardım kampanyasının yavaş ilerlemesinden yana üzgün olduğunu ve kızının adını kullanarak sahte bağış toplanmasına yönelik şunları söyledi: "17 ay içerisinde yüzde 28'e vardık. Şu anda bizim adımıza para toplanıyor. İstanbul'da elinde kumbara ile kızımın nasibini kendine topluyor. Lütfen böyle insanlara itibar etmeyin. Araştırın ve soruşturun böyle insanlar kampanyamıza zarar vermesin."

"KIZIMIN ZAMANI KALMADI"

Baba Münas kızı Asenat'ın tedavisi yönelik başlatılan kampanya için şunları söyledi: "Kızımın zamanı kalmadı hepinizden rica ediyorum. Allah rızası için elimizden tutun."